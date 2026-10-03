الكرملين: وقف إمدادات السلاح لأوكرانيا عبر البحر الأسود أولوية قصوى

‌أكد الكرملين، أمس، أن روسيا تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود إلى الجيش الأوكراني عبر البحر الأسود بشكل ‌كامل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري ‌بيسكوف، للصحافيين: «من المهم للغاية ‌بالنسبة لنا أن ‌نوقف ‌تماماً الإمدادات البحرية إلى ​أوكرانيا من ‌المعدات ​العسكرية والذخيرة والوقود للجيش الأوكراني وما ​شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً وستستمر».

ورفضت روسيا مراراً فكرة هدنة محدودة في البحر الأسود، حيث صعد الطرفان منذ ‌يوليو الماضي هجماتهما ​على السفن والموانئ ومحطات الطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أول من أمس، إن بلاده لا تعتزم شن ضربات على الشركات الغربية الموردة للأسلحة التي تنتج معدات عسكرية لأوكرانيا، لكنه وصف الوضع بأنه تهديد تراقبه موسكو.

وأوضح بوتين، خلال كلمة ألقاها أمام نادي «فالداي» للنقاش في موسكو بحضور جمهور دولي، إن التهديد الأكبر يتمثل في قيام دول غربية بتزويد أوكرانيا ببيانات الأقمار الاصطناعية لتنفيذ هجمات على روسيا.