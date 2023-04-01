الرئيس الأوكراني يدعو الصين مجددا إلى التحدث معه بشأن السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف تسعى إلى التواصل مع السلطات الصينية لمناقشة صيغته المقترحة للسلام، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم السبت.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر مشترك مع قادة سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ومولدوفا: "يجب عمل كل شيء لإشراك أكبر عدد من الدول في الانتصار في هذه الحرب".



ونقلت بلومبرغ عن زيلينسكي القول: "نبعث إشارات ونقول إننا مستعدون للقاء والتحدث. نحن بانتظار إجابة."

وقالت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون إن مقترحات الصين تشمل وقفا لإطلاق النار، وهو ما من شأنه أن يجمد الأراضي التي استولت عليها روسيا، ورغم ذلك، لم يرفض زيلينسكي جهود الصين للوساطة، حيث إن ما يرجى منها هو مساعدة حليفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.