زيلينسكي يشكو من الانتظار شهراً للحصول على توقيع هيغسيث بشأن الصواريخ

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شكواه من التأخير في تسليم صواريخ الدفاع الجوي من الولايات المتحدة، موجهاً أصابع الاتهام مباشرة إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين: "على وجه الخصوص، ننتظر منذ ما يقرب من شهر توقيع هيغسيث بشأن الصواريخ الخاصة بأنظمة باتريوت وناسامز (منظومة الصواريخ أرض-جو المتطورة)".

وتعد أنظمة باتريوت الأميركية فعالة بشكل خاص في اعتراض الصواريخ الباليستية التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إنه أمر بإجراء محادثة أخرى مع الجانب الأميركي.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تعمل مع الولايات المتحدة وأوروبا وشركاء آخرين يمتلكون مخزونات من هذه الصواريخ، كما أعلن عن الترتيب لاستضافة اجتماع رامشتاين المقبل، المعروف أيضاً باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، في نوفمبر.