زيلينسكي يتوقع عقد اجتماع مع ترامب خلال النصف الثاني من سبتمبر

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مناقشات جارية بشأن عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، وبينهم الرئيس دونالد ترامب، وأيضا تحديد مواعيد مبدئية، خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف زيلينسكي أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر طرحا عدة أفكار بشأن الخطوات المقبلة نحو تحقيق السلام، ولكن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل عليها قبل الإعلان عنها، وفق ما أبلغ به زيلينسكي الصحفيين في رسائل صوتية عبر تطبيق واتساب، اليوم الثلاثاء.

وأعرب زيلينسكي عن شكره للوفد الأميركي، وقال إن الزيارة "فكّت الجمود في المحادثات."

وأوضح الرئيس الأوكراني أن إمدادات الطاقة وشحنات الحبوب كانت ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها، نظرا لأهميتها لكل من أوكرانيا وروسيا.

وتابع بالقول إن فريقه يعمل مع الشركاء بشأن احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم وفودا من أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، مضيفا: "نود عقده هذا الخريف. وسيكون من الجيد أن يكون في سبتمبر"، وأشار إلى أن الشركاء الأوروبيين ينبغي أن يكونوا "جزءاً من المحادثات."

وتطرق زيلينسكي إلى التراخيص الخاصة بإنتاج منظومات صواريخ "باتريوت" وصواريخها، قائلا إن العملية "مستمرة.... لكن ينبغي أن نستعد لفصل الشتاء."

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس مساهمة بريطانية بنحو 100 مليون جنيه إسترليني مخصصة مباشرة لشراء صواريخ "باتريوت"، وأشار إلى إجراء محادثات مع السلطات النرويجية بشأن استعدادات فصل الشتاء.