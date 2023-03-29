حمزة يوسف يؤدي اليمين رئيسا لحكومة أسكتلندا

أدى حمزة يوسف اليمين رئيسا لحكومة أسكتلندا الأربعاء ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، لكن وسط خلافات داخل حزبه.

ويوسف البالغ 37 عامًا أصغر زعيم للحزب الوطني الأسكتلندي، وقد وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.

لكن بعد فوزه في السباق لخلافة نيكولا ستورغن الإثنين، تواجه قيادته علامات استفهام عقب رفض منافسته كيت فوربس الانضمام لحكومته.

وعرض يوسف على وزيرة المال المنتهية ولايتها، منصبا أدنى مرتبة رغم تحقيقها نتيجة قاربت الفوز في الانتخابات.

وحصلت على 48 بالمئة من الأصوات التفضيلية لأعضاء الحزب مقابل 52 بالمئة ليوسف.

وقال حلفاء يوسف إن السبب يتعلق برغبة فوربس في تكريس مزيد من الوقت لعائلتها بعد إنجابها مؤخرا. لكن في تقارير الصحف ينتقد أنصارها العرض المتعلق بالمنصب.

ويمضي يوسف يومه في جمع أعضاء حكومته بعدما أدى اليمين أمام اللورد كولين ساذرلاند، رئيس أعلى المحاكم الأسكتلندية.

وتعهد الوزير الأول الجديد "خدمة الملك تشارلز بأمانة" رغم تأييده المعلن لإلغاء الملكية لصالح انتخاب رئيس لأسكتلندا.