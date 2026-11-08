قُتِل فيها 500 مدني.. محاكمة أمجد يوسف في "مجزرة التضامن"

تسلّم مكتب النائب العام في سورية، اليوم الأحد، ملف أمجد يوسف، المتهم الرئيسي في "مجزرة حي التضامن" بدمشق، تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق وتحريك دعوى الحق العام بحقه وشركائه، استناداً إلى تحقيقات إدارة مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية ومنع الإفلات من العقاب.

ووفقاً لقناة "الإخبارية" السورية، تأتي هذه الخطوة بعد إلقاء قوى الأمن الداخلي القبض على يوسف في أبريل الماضي بريف حماة، إثر تورطه البارز في تنفيذ المجزرة التي وقعت في أبريل 2013 وأسفرت عن قتل أكثر من 500 مدني ميدانياً، بينهم نساء وأطفال، دون محاكمة.