عينة هيئة البث الإسرائيلية: غياب الحسم في الانتخابات.. وتكتل آيزنكوت يتصدر المشهد بـ 53 مقعداً

أظهرت نتائج استطلاعات آراء المقترعين (العينة التلفزيونية) التي أجرتها هيئة البث الإسرائيلية (كان) مساء الثلاثاء، عدم وجود حسم واضح بين المعسكرات السياسية في انتخابات الكنيست لعام 2026، مع تقدم تكتل رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت كأكبر كتلة برلمانية.

ووفقاً لنتائج العينة التي شملت عشرات مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء إسرائيل، تصدر معسكر آيزنكوت المشهد بحصوله على 53 مقعداً، مقابل 50 مقعداً لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 17 مقعداً، ما يعني عدم تمكن أي من المعسكرين المتنافسين من بلوغ عتبة الـ 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية بمفرده.

وعلى مستوى الأحزاب الفردية، حافظ حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على موقعه كأكبر حزب في الكنيست بحصوله على 25 مقعداً، يليه في المرتبة الثانية حزب "يشار!" (مستقيم!) بقيادة غادي آيزنكوت بواقع 21 مقعداً.

وحلّ حزب "بياحد" (معاً) بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت في المرتبة الثالثة بحصوله على 14 مقعداً، تلاه كل من حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان، و"القائمة المشتركة" برئاسة يوسف جبارين، بحصول كل منهما على 10 مقاعد.

أما بقية المقاعد البرلمانية، فقد توزعت بحسب العينة التلفزيونية على النحو التالي: