بوتين: الصين حققت قفزة هائلة.. ونشعر بالغيرة منها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في الكرملين اليوم الاثنين، إنه تم اتخاذ خطوات مهمة في تطوير العلاقات بين روسيا والصين على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين، ويبلغ الآن 185 مليار دولار.

وأضاف بوتين بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية ووكالات أنباء: "في السنوات الأخيرة، حققت الصين قفزة هائلة إلى الأمام في تنميتها، وهذا أمر له اهتمام حقيقي في جميع أنحاء العالم، وروسيا تشعر بالغيرة قليلاً من الصين".

وأبدى بوتين انفتاح روسيا على مناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين لحل النزاع في أوكرانيا، وقال خلال الاجتماع: "نحن منفتحون دائماً على عملية تفاوض. سنناقش بلا شكّ كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام".