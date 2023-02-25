مصر تعلن عدم تسجيل وقوع زلزال مساء الجمعة في محيط القاهرة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر إنه لم يسجل وقوع أي زلزال مساء الجمعة في محيط القاهرة.

وأوضح المعهد في بيان صحفي عبر صفحته على موقع "فيسبوك" مساء اليوم "بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة ارضية في محيط القاهرة، إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلازل حالياً".

وأضاف " وقد يكون شعور أي من المواطنين بأي اهتزازات نتيجة أي أعمال إنشاءات قريبة منهم، وليس لها علاقة بأي نشاط زلزالي".

وفي الساعات الأولى من الجمعة، ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 1ر4 درجة على مقياس ريختر المنطقة شمال شرقي مصر على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وفق بيان المعهد حينذاك.