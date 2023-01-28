السعودية تُحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتصعيد

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم السبت إدانتها استهداف المدنيين ، محذرة في نفس الوقت من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد".

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت "عن تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير".

وأضاف البيان "والمملكة إذ تدين كل استهدافٍ للمدنيين، لتؤكد ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال" طبقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم السبت.

وتصاعد العنف مؤخرا في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بعد سلسلة من الحوادث الدامية آخرها إطلاق النار، في وقت سابق اليوم السبت في القدس، التي أسفرت عن وقوع جرحى.

وجاء ذلك بعد أن أقدم مسلح فلسطيني أمس الجمعة، على إطلاق النار على كنيس يهودي بالقدس مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح عدد آخر في عملية حظيت بإدانات دولية واسعة.