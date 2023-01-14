بيان من الداخلية الكويتية يوضح الملابسات حول دخول الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات عراقية

نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة الأنباء المتداولة عن دخول رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي إلى الكويت بمرافقة دوريات أمنية عراقية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر صفحتها في "تويتر": "الإعلام الأمني.. توضيحا لمقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن دخول رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومرافقيه عبر منفذ العبدلي الحدودي، تفيد وزارة الداخلية بأن ما يتم تداوله عن وجود دوريات أمنية وحماية خاصة تخضع لدولة شقيقة غير صحيح جملة وتفصيلا".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن فريق الحماية المرافق للضيف الزائر لدولة الكويت والمركبات المشاركة في عملية نقل الضيف هي مركبات خاضعة لوزارة الداخلية الكويتية وفقا للإجراءات الأمنية والبروتكولات الدبلوماسية.

ولفتت وزارة الداخلية الكويتية إلى أن الحلبوسي "في زيارة خاصة لدولة الكويت".