الكويت تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع الامارات في استشهاد الرائد عبدالله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبدالله الشامسي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان على حسابها على منصة "إكس"، عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في استشهاد الرائد عبدالله شامس المنهالي، والمرشح سعيد عبدالله الشامسي اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة، أمس الإثنين.

وتقدمت الخارجية الكويتية بصادق تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى أسرتي الشهيدين.