الخارجية الكويتية تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية، ممثلة بنائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى الكويت محمد توتونجي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن السفارة الإيرانية لدى الكويت وما تضمنه من تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، ومساس بسيادتها واستقلالية سلطتها القضائية، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي رفض دولة الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشدداً على ضرورة التزام إيران بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.