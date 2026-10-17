السيسي يوجه الشكر للإمارات والسعودية والكويت على دعمها مصر في 2013

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشكر للإمارات، والسعودية، والكويت، على دعمها لمصر خلال عام 2013، طالباً توجيه تحية عسكرية لهذه الدول على ما قدمته لمصر.

وقال السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الإمارات والسعودية والكويت كانت ترسل سفناً محملة بالنفط والغاز والقمح لمصر دون مقابل، ولو لم تفعل ذلك لا يعلم ماذا يمكن أن يحدث لمصر في ذلك الحين.