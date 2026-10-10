الخطوط الكويتية تلغي رحلتين من وإلى الرياض

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أنه «تم إلغاء الرحلة رقم KU775 المتجهة من الكويت إلى مدينة الرياض والرحلة رقم KU776 المتجهة من مدينة الرياض إلى الكويت اليوم السبت وذلك بسبب إغلاق المطار نتيجة للأوضاع الأمنية».

وأهابت في بيان بجميع الركاب «متابعة مستجدات رحلاتهم، حيث سيتم إرسال إشعارات ورسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات لإبلاغهم بأي تحديثات، كما يمكن متابعة آخر المستجدات عبر القنوات الرسمية للخطوط الجوية الكويتية».