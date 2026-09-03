في كتاب التاريخ.. الكويت توثّق الاعتداءات الإيرانية في مناهجها الدراسية الجديدة

وثّقت وزارة التربية الكويتية الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت خلال العام الجاري، ضمن المناهج الدراسية الجديدة، إذ تضمن كتاب التاريخ للصف العاشر تفاصيل الاعتداءات على البلاد.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الجريدة» الكويتية، تناول الكتاب في الصفحتين 56 و57 الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت منشآت حيوية وحكومية ومناطق سكنية، من بينها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومطار الكويت الدولي، ومبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجمع الوزارات، مشيراً إلى ما مثّلته من انتهاك لسيادة الكويت وأمنها، وما استدعته من رفع جاهزية مؤسسات الدولة.