الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الأثم.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.