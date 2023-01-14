بريطانيا: موسكو تنقل أسطولها البحري خوفا من هجوم

كتبت وزارة الدفاع البريطانية في تحديثها الاستخباراتي عن الحرب في أوكرانيا، أن روسيا نقلت أكثر من عشر سفن تابعة لأسطولها بالبحر الأسود من قاعدة نوفوروسيسك البحرية خوفا من هجوم أوكراني.

وكتبت وزارة الدفاع في تغريدة "بالوضع في الاعتبار نوع وعدد السفن التي تنزل البحر في نفس الوقت، فأن النشاط على الأرجح هو توزيع للأسطول ردا على تهديد معين لنوفوروسيسك تعتقد روسيا أنه جرى تحديده".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه "من غير المرجح" أن تكون الخطوة استعدادا لهجمات روسية بصواريخ كروز ، وأنه "من غير المرجح بشكل كبير"، أن الأسطول يستعد لعمليات هجومية برمائية.