تقارير: بريطانيا تدرس توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا

أجمعت تقارير إعلامية على أن بريطانيا تدرس توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

وذكرت محطة «سكاي نيوز» البريطانية، أمس، استناداً إلى معلومات لديها أن لندن تفكر في إرسال ما يصل إلى 10 مركبات طراز تشالنجر2 إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للهجمات الروسية.

وأضافت المحطة أن هناك نقاشات جارية بالفعل حول هذا الموضوع منذ أسابيع، ونقلت عن «مصدر أوكراني» قوله إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تشجع دولاً أخرى على توريد دبابات قتالية.

وفي سياق متصل، ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أيضاً استناداً إلى معلومات لديها، أن لندن كانت «أعلنت بشكل غير ملزم» داخل دائرة الداعمين الغربيين لأوكرانيا عن توريد محتمل لأكثر من 12 مركبة طراز تشالنجر2.

من جانبها، رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق مبدئياً على التقارير وقالت إن بريطانيا قدمت حتى الآن أكثر من 200 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا من بينها أنظمة دفاع جوي طراز ستورمر.