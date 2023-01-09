كشفت تقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن الحرب الروسية على أوكرانيا أطلقت أكبر حركة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، وأن 7.9 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بسبب الحرب.

وذكرت الوكالة في بيان أصدرته، أمس، أن حجم وسرعة حركة اللجوء لا مثيل لهما في تاريخ اللجوء والنزوح منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت ممثلة الوكالة في ألمانيا كاتارينا لومب إن «أكثر من 7.9 ملايين شخص فروا من البلاد فضلاً عن 5.9 ملايين شخص آخرين نزحوا داخل أوكرانيا». ويذكر أن عدد اللاجئين خارجياً والنازحين داخلياً البالغ نحو 14 مليون شخص يعادل حسابياً أكثر من ثلث إجمالي سكان أوكرانيا الذي يقارب41 مليون نسمة. وأشادت لومب بالدعم الألماني للوكالة، مشيرة إلى أن ألمانيا قدمت في العام الماضي أكبر مساهمة مالية حتى الآن بقيمة تجاوزت 507 ملايين يورو لتكون من جديد ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة.