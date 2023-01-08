الجزائر.. إدانة وزيرة الثقافة السابقة بـ4 سنوات سجنا

دان القضاء الجزائري ، اليوم الأحد، خليدة تومي، وزيرة الثقافة السابقة بالسجن أربع سنوات منها عامان موقوفا النفاذ، عن تهم "إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية".

وأصدر مجلس قضاء الجزائر عقوبة سنتين حبسا نافذا بحق المفتش العام السابق بنفس الوزارة عبدالحميد بن بليدية.

والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا بحق خليدة تومي، وعبدالحميد بن بليدية، بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها تومي، على رأس قطاع الثقافة.

كان مجلس قضاء الجزائر أدان خليدة تومي في شهر يوليو الماضي بأربع سنوات حبسا نافذا لمتابعتها في هذه القضية التي تمت إعادة برمجتها بعد قبول الطعن بالنقض من طرف المحكمة العليا.

وجرى إيداع خليدة نومي، الحبس المؤقت في نوفمبر 2019، عن تهم " إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية"، قبل أن يتم إدانتها في السابع أبريل 2022 بست سنوات سجنا، ثم خفضت عقوبتها إلى أربع سنوات سجنا نافذا في الخامس يوليو من نفس السنة ، قبل أن تستفيد من الإفراج المشروط في 27 من ذات الشهر.

