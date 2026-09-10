السجن 9 سنوات لرئيس الإكوادور الأسبق عبدالله بوكرم

قضت محكمة إكوادورية الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق عبدلله بوكرم وابنه هاكوبو مدة تسع سنوات وأربعة أشهر بعد إدانته بقضية فساد مرتبطة ببيع مستلزمات طبية خلال جائحة كوفيد.

واستمع بوكرم الذي أسقطه البرلمان عام 1997، إلى الحكم عن بعد من أحد المستشفيات في مدينة غواياكيل حيث يخضع للعلاج تحت حراسة مشددة بعد تعرضه لمشاكل في القلب.

وأعلنت النيابة العامة في منشور عبر منصة "إكس" تصنيف "الرئيس الأسبق ونجله شريكين في نشاط إجرامي منظم".

واستمرت المحاكمة في قضية البيع غير المشروع للمستلزمات الطبية، بما فيها الفحوصات الخاصة بكوفيد-19، مدة ست سنوات.

وصدر حكم بالسجن مدة 13 سنة وأربعة أشهر بحق المتهمَين الرئيسيَين في القضية، بحسب النيابة العامة.

وفي وقت سابق من يوم صدور الحكم، نشر بوكرم منشورا على "إكس" أشار فيه إلى أنه طلب الخروج من المستشفى على الرغم مما يترتب على ذلك من "خطر التعرض للموت المفاجئ".

وبرر طلبه بالقول "سأكون قادرا على الدفاع عن نفسي، وسيعرف الشعب الأمور المروعة التي تحيط بهذه المحاكمة".