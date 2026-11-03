البنوك المركزية عالميا ترفع مشترياتها من الذهب 42% في الربع الثالث

استقطب الذهب طلباً عالمياً بلغ 1369 طناً خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض طفيف نسبته 1% على أساس سنوي، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للطلب بنسبة 22% لتصل إلى 188 مليار دولار، مع بلوغ متوسط سعر الذهب 4262 دولاراً للأوقية، وفقاً لأحدث تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وسجلت مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى نمواً ملحوظاً، إذ أضافت صافي 321 طناً إلى احتياطياتها خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 42% على أساس سنوي، لتسجل أعلى إجمالي فصلي منذ الربع الرابع من عام 2024. وبلغت المشتريات منذ بداية العام 675 طناً، بزيادة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا التقرير استمرار الطلب الرسمي إلى توجه البنوك المركزية لتنويع محافظها الاستثمارية وإدارة المخاطر.

إلى ذلك، أعلنت «أو جولد» (OGold) وصول قاعدة مستخدمي تطبيقها إلى مليوني مستخدم، بعد مضاعفتها خلال ستة أشهر، في ظل توسعها في سوق تملك الذهب والفضة عبر المنصات الرقمية.

وقال مؤسس الشركة، بندر العثمان، إن وصول عدد المستخدمين إلى مليوني مستخدم يعكس الإقبال على حلول تملك المعادن الثمينة رقمياً، مؤكداً استمرار الشركة في تطوير خدماتها وتوسيع نطاق الوصول إلى الذهب والفضة.