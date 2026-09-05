وفاة الطفل أيوب.. الجزائر تعلن العثور على الجثمان بعد 4 أيام

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم السبت، ان فرق الانقاذ عثرت على الطفل أيوب البالغ عشر سنوات ميتا، بعد جهود مضنية بذلت لإخراجه من بئر ارتوازية جافة وقع فيها قبل أربعة ايام في ولاية البيّض بجنوب غرب البلاد.

وجاء في بيان للحماية المدنية "تبعا لعملية إنقاذ طفل سقط في بئر ارتوازي جاف بالمكان المسمى قرية الركنة بلدية غسول بولاية لبيض. تم العثور على مكان الطفل وانتشاله متوفى، رحمة الله عليه".