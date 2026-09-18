أميرة هانوفر تكشف خاتم خطوبتها الماسي بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني

كشفت الأميرة ألكسندرا، أميرة هانوفر وابنة الأميرة كارولين، شقيقة الأمير ألبرت، أمير موناكو، عن خاتم خطوبتها اللافت، الذي يتميز بتصميم فريد مرصع بثلاثة أحجار كريمة، وذلك بالتزامن مع إعلان خطوبتها من بن سيلفستر ستراوتمان.

وأظهرت الأميرة البالغة من العمر 27 عاماً خاتمها الجديد، بعد أن خضع لفحص من جانب خبراء متخصصين في خواتم الخطوبة، قدروا قيمته بنحو 150 ألف جنيه إسترليني. ويتميز الخاتم بماسة صفراء مركزية، إلى جانب مجموعة من التفاصيل الدقيقة التي تمنحه طابعاً مميزاً.

وتزامناً مع احتفالها بهذه المحطة المهمة في علاقتها بخطيبها، شاركت ألكسندرا صورة جمعتهما، ظهرت خلالها وهي ترفع يدها أمام الكاميرا لإبراز خاتم الخطوبة. كما نشرت صوراً أخرى، حرصت فيها على إظهار الخاتم الجديد بوضوح، حيث وضعت يدها اليسرى على الطاولة إلى جوار مائدة إفطار. وأرفقت ألكسندرا الصور بتعليق عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، كتبت فيه: «خطة الزواج». ووفقاً لخبيرة المجوهرات جيسيكا فلين ألين، فإن الماسات ذات القطع المثلثية، المعروفة باسم «تريليون»، تضيف تبايناً جمالياً لافتاً مع الحجر الأصفر الذي يتوسط الخاتم. وقالت ألين في تصريحات لمجلة «هالو»، إن خاتم ألكسندرا يتمتع بتصميم «ثلاثي الأحجار»، تتوسطه ماسة كبيرة نابضة بالحياة باللون الأصفر، تأتي بتصميم «الوسادة»، ويقدر وزنها بنحو خمسة قراريط.

وأضافت أن الخاتم يأتي بطوق مصنوع من البلاتين، فيما تتوسطه الماسة الصفراء التي ثبتت باستخدام مخالب مزدوجة من الذهب الأصفر، لتبرز جمال الحجر المركزي. وعلى الرغم من أن الأميرة ألكسندرا، حرصت طوال السنوات الماضية على إبقاء حياتها الشخصية، بما في ذلك علاقتها بخطيبها، بعيداً عن الأضواء، فإن الثنائي ارتبط معاً منذ سنوات طويلة، حيث يعود تعارفهما إلى نحو 10 سنوات.

عن «هالو ماغازين»