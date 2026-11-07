إصابات الحصبة في أميركا تسجل أعلى مستوياتها منذ 35 عاماً

تجاوزت إصابات الحصبة في أميركا 5 آلاف إصابة للمرة الأولى منذ 1991.

⁠وأعلنت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الجمعة تسجيل حوالي 5182 إصابة بالحصبة حتى الآن هذا العام، وهو أعلى رقم سنوي مسجل منذ 35 عاماً، مع استمرار تفشي المرض في أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على ​الأمراض والوقاية منها أن الغالبية العظمى من الإصابات ⁠كانت بين أشخاص لم يتلقوا التطعيم أو لم يعرف ما إذا كانوا تلقوا التطعيم أم ​لا، إذ شكلوا 96 بالمئة من الحالات ⁠في 2026.