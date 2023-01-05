المملكة المتحدة لن تستعيد مليار جنيه استرليني تم تقديمها كمنح بالخطأ

أفادت الحكومة البريطانية بأن من غير المحتمل إعادة منح مالية بقيمة حوالي مليار جنيه استرليني تمت عبر الاحتيال أو الخطأ لشركات خلال جائحة كوفيد- 19، إلى دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في بيانها السنوي عن الفترة 2021-2022، إنها تقدر مدفوعات المنح "المخالفة للقواعد" بـ 990 مليون جنيه استرليني.

واعترفت الوزارة في تقريرها أنه "بسبب منح الأولوية لإخراج الأموال ستكون استعادة الوزارة للأموال التي تم تقديم معظمها بصورة خاطئة أمرا بعيد الاحتمال".

وبالإضافة إلى المنح المالية، تم تحديد برنامج "باونس باك لون" الحكومي للقروض باعتباره عرضة للادعاءات الاحتيالية، فيما كانت الشركات قادرة على التصديق بنفسها على استحقاقها بدلا من مواجهة التدقيق المعتاد قبل الحصول على الأموال.