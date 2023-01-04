ستولتنبرغ: «الناتو» يجري مفاوضات مجدداً بشأن الإنفاق الدفاعي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إجراء مفاوضات جديدة بشأن معدل الإنفاق الدفاعي، وقال إن بعض الأعضاء يريد زيادة الحد الأدنى الحالي للإنفاق.

وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية مع مطلع العام الجديد: «يؤيد بعض الحلفاء بشدة أن يصبح هدف 2% (من إجمالي الناتج المحلي للناتج المحلي) هو الحد الأدنى المستهدف».

وبصفته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، سيقود ستولتنبرغ الآن المفاوضات حول هذه القضية.

وقال «سنلتقي، وسنعقد اجتماعات وزارية، وسنجري مباحثات في العواصم».

وأضاف أنه واثق بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق في القمة العادية المقبلة، على أقصى تقدير، والمقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.

يشار إلى أنه بموجب المعدل الحالي، على الدول أعضاء «الناتو» تخصيص 2%، على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لديها للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2024.