ستولتنبرغ: يجب على «الناتو» تعزيز إنتاج السلاح العام الجاري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، إنه يتعين على الحلف تعزيز إنتاجه من السلاح حيث تستمر الحرب في أوكرانيا، وتتنامى حاجة كييف إلى هذه الأسلحة.

وقال رئيس الحلف الذي يتألف من 30 دولة، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إننا «في حاجة لقدر هائل من الذخيرة وقطع الغيار بالنسبة لسلاح المدفعية على سبيل المثال. يجب أن نسرع الإنتاج، وهذا ما يقوم به الحلفاء بالضبط». وأضاف ستولتنبرغ إن صيانة أنظمة السلاح التي تم تسليمها بالفعل إلى أوكرانيا لا تقل أهمية عن النقاش بشأن تزويدها بمزيد من السلاح.

وقال إنه يتعين على الناتو أيضاً أن يكون مستعداً لتقديم الدعم لأوكرانيا على المدى الطويل. وأضاف أن«كل ذلك يشير إلى أنهم (الروس) مستعدون لمواصلة الحرب، وقد يحاولون شن هجوم جديد».

وقال إن من المرجح أن تنتهي هذه الحرب أيضاً على طاولة المفاوضات، لكن الأمر الحاسم في مخرجات مثل هذه المفاوضات هو قوة أوكرانيا في ميدان المعركة.