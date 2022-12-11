المتهم بتصنيع قنبلة تفجير لوكربي محتجز في أميركا

أعلن القضاء الأسكتلندي الأحد أن ليبيا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، بات محتجزا في الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة الأسكتلندية إن "أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة"، وأعربت عن عزمها "مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء"، في إشارة إلى الليبي عبد الباسط المقرحي المتهم الوحيد الذي أدين على خلفية التفجير.