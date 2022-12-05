«جلسة طارئة» في البرلمان الألماني حول مخاطر «الشبح»

كشف تقرير صحافي أن هناك حالة من عدم الرضا بين أعضاء لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، بسبب احتمالية مواجهة مخاطر عند الشراء المخطط له لمقاتلات الشبح من طراز «إف-35».

وجاء في تقرير صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر أمس، أنه من المقرر أن تنعقد «جلسة طارئة» تضم أعضاء اللجنة المعنيين بالأمر اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي على خلفية وثيقة سرية تحذر فيها وزارة الدفاع الألمانية من مخاطر كبرى لهذه الصفقة. وأضافت الصحيفة أنه ليس واضحاً إذا ما كان الجيش الألماني سيحصل على المطار بمدينة بوشل بولاية راينلاند-بفالتس معدلاً لأجل هذه المقاتلات في الوقت المناسب حتى 2026 أم لا.

ونقلت الصحيفة عن الوثيقة: «لذا، لا يمكن استبعاد تأخيرات زمنية، وتكاليف إضافية، حتى بدء عملية الطيران».