بعد لحظات من ولادته.. مقتل رضيع في هجوم صاروخي بأوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أن هجمات صاروخية روسية خلال الليل استهدفت جناحاً للولادة بمستشفى في منطقة زابوريجيا.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة اوليكساندر ستاروخ عبر تطبيق تليغرام اليوم الأربعاء: "الألم يعتصر قلوبنا، قُتل رضيع جاء للتو للعالم".

وأضاف أنه تم إرسال رجال الإغاثة في بلدة فيلنجانسك، موقع الهجوم الصاروخي، موضحاً أن هجمات وقعت صاروخية في منطقتي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وفي دونيتسك، حيث تكثف القوات الروسية الهجمات منذ أسابيع، تحدثت السلطات الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.