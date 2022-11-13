تدمير فندق تاريخي بفلوريدا استضاف كنيدي والبيتلز في الستينات

تم تدمير فندق في مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية اليوم الأحد بعد إهماله خلال السنوات الماضية.

كان الفندق يعد الأفخم في ميامي بيتش يوما ما، واستضاف فرقة البيتلز، والرئيس جون كينيدي خلال ستينيات القرن الماضي.

انهار فندق دوفيل المكون من 17 طابقًا على نفسه بعد انطلاق سلسلة من التفجيرات المعدة مسبقا، ما أدى إلى ظهور سحابة كبيرة من الغبار.

شيد الفندق في عام 1957 وتحدث كينيدي هناك إلى مؤتمر الديمقراطيين الشباب في عام 1961.

قدم فريق البيتلز حفلا هناك عام 1964، حيث سجلوا ست أغنيات لبرنامج "إد سوليفان"، والذي جذب جمهورا تلفزيونيا يقدر بنحو 70 مليون شخص.

قدم مشاهير مثل فرانك سيناترا، وتوم جونز، وسامي ديفيس جونيور حفلات هناك.

تداعى العقار على مدار سنوات، وأغلق في عام 2017 بعد حريق بسبب ماس كهربائي.

دفع مسؤولو ميامي بيتش والعائلة المالكة للفندق ملايين الدولارات كغرامات بسبب انتهاك القوانين.

أراد المليادرير ستيفن روس، مالك شركة ”ميامي دولفينز ”، شراء العقار، وبناء فندق وبرج سكني بطول 107 أمتار، لكن لم تنجح خطته.

يقول مسؤولو المدينة إن روس ربما لا يزال مهتما بشراء الأرض إذا أمكن وضع خطة بديلة.