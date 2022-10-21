البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة

أخفق مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة أمس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وانطلقت الجلسة النيابية الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وعقدت الجلسة بعد حضور 110 نواب من أصل 128 نائباً، علماً أن انعقاد الجلسة يتطلب حضور 86 نائباً.

وقال بري إن النائب ميشال معوض حصل على 42 صوتاً مقابل 55 ورقة بيضاء و17 ورقة كتب عليها «لبنان الجديد» وصوت واحد لميلاد بوملهب وأربع أوراق ملغاة، داعياً إلى جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر.

وكان العديد من النواب قد شدّدوا على ضرورة الاتفاق والتفاهم على مرشح للتمكن من انتخاب رئيس جديد، باعتبار أن أي فريق لا يملك الأغلبية النيابية.

ويؤشر فشل البرلمان، في التوافق على مرشح حتى الآن، إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتاً طويلاً، ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة مالية خانقة وحيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة.

وقال النائب سامي الجميّل رئيس حزب الكتائب لصحافيين في البرلمان «مازلنا نعمل على توحيد صفوف المعارضة حول اسم واحد، لكننا نواجه صعوبات، ونأمل رص الصفوف في الأيام المقبلة مع اقتراب الاستحقاق في الـ31 من الشهر».

من جهته، قال النائب حسن فضل الله «إلى الآن لا يوجد توافق، ولا يوجد حوار شامل بين الكتل المختلفة أصلاً.. ولذلك ستتكرر المشاهد التي نراها».

وسبق أن شغر منصب الرئيس مرات عدة منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتوقعاً لفراغ آخر كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أفاد بانسداد الأفق في وجه انتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت الجلسة.

وقال بري، في تصريح صحافي، إن المساعي للوصول إلى رئيس توافقي «متوقفة»، موضحاً مواصفاته للرئيس المرتقب، وهي «بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية».

ولفت إلى أنه يريد رئيساً «يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية، ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على اتفاق الطائف»، الذي يصفه بري بأنه «دستور لبنان الذي لم يطبق».