مصطفى بكري: أغلبية نيابية تؤيد تفويض السيسي في الدعم الدفاعي للسعودية

أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، أن عدداً كبيراً من النواب تحدثوا خلال جلسة مجلس النواب، التي عُقدت أمس الأحد، بشأن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدعم الدفاعي للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى وجود أغلبية كاسحة مؤيدة، وعدم رفض أي نائب للتفويض حتى الآن. وأضاف بكري، خلال مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»، أن المناقشات ستُستكمل، في ظل طلب عدد كبير من النواب الحصول على الكلمة ومناقشة هذا الأمر. وقال بكري إنه لم يشهد توافقاً داخل مجلس النواب مثلما شهده أمس بشأن موقف النواب من السعودية.