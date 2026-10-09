الديمقراطيون يدرسون خيار عزل ترامب للمرة الثالثة حال فوزهم بـ«النواب»

كشف تقرير لموقع «أكسيوس» عن انقسام حاد داخل صفوف الحزب الديمقراطي الأميركي بشأن جدوى الشروع في إجراءات عزل جديدة ضد الرئيس دونالد ترامب، في حال استعادة الحزب الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي، وسط مخاوف من تداعيات هذه الخطوة على مسار السباق الرئاسي لعام 2028.

وبحسب التقرير، يرى نواب بارزون، من بينهم النائب جيمي راسكين المرشح لرئاسة اللجنة القضائية، أن ترامب ارتكب مخالفات دستورية تستوجب المساءلة، غير أنهم يدركون صعوبة الوصول إلى إدانة فعلية في مجلس الشيوخ الذي يتطلب تصويت ثلثي الأعضاء، خاصة مع إحكام ترامب قبضته على الأغلبية الجمهورية.

في المقابل، يضغط الجناح التقدمي، بقيادة النائبين ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورو خانا، للدفع بمسار العزل التزاماً بالقانون والدستور، معتبرين أن ذلك لا يتعارض مع جدول الأعمال المعيشي والاقتصادي، بينما تحذر أصوات ديمقراطية تقليدية، من بينها السيناتور تامي داكوورث وعمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل، من الانجرار خلف صراع سياسي معطل قد يشتت الحزب عن أولوياته التشريعية.

من جهته، أبدى ترامب عدم اكتراثه بالتحركات الديمقراطية، مؤكداً استعداده للمواجهة ووصف محاكمات العزل السابقة بغير القانونية، فيما يرى مستشارون في البيت الأبيض أن فتح هذا الملف قد يصب سياسياً في مصلحة الجمهوريين ونائب الرئيس جيه دي فانس عبر توحيد قاعدتهم الانتخابية وتصوير إجراءات العزل على أنها استهداف سياسي ممنهج.