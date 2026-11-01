وزير أميركي أسبق يدعو لتأميم شركات ماسك.. والملياردير يرد: «سرقة تستوجب السجن»

دعا وزير العمل الأسبق في إدارة الرئيس بيل كلينتون، روبرت رايش، الديمقراطيين إلى استهداف الملياردير إيلون ماسك في حال استعادتهم السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية، حاثاً المشرّعين على التحقيق مع مؤسس شركة «سبيس إكس» والتمهيد لتأميم شركاته.

وخلال حلقة بُثّت يوم 24 أكتوبر من برنامجه الصوتي (بودكاست) «ذا كوفي كلاتش مع روبرت رايش»، رأى وزير العمل الأسبق أن ماسك يتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي مفرط، مطالباً الديمقراطيين باتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير.

وقال رايش: «عندما أقول اقطعوا التمويل عن ماسك، فأنتم تعلمون أن 75% من ثروته تعتمد على دافعي الضرائب الذين يشترون أنظمة (ستارلينك) لصالح وزارة الدفاع».

ولم يقدّم رايش أي دليل يدعم ادعاءه بأن 75% من ثروة ماسك تعتمد على أموال دافعي الضرائب، علماً أن شركة «سبيس إكس» حصلت على عقود فيدرالية بمليارات الدولارات، تشمل اتفاقيات مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووزارة الدفاع (البنتاغون).

كما حثّ وزير العمل الأسبق الديمقراطيين على الاستعداد لفرض سيطرة حكومية على شركة «سبيس إكس» وخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لها «ستارلينك»، إذا استعاد الحزب رئاسة البيت الأبيض.

وتابع قائلاً: «إذا كانت لدينا إدارة ديمقراطية، وينبغي للديمقراطيين البدء في ذلك ليس فقط من خلال جلسات الاستماع الرقابية، بل عبر التمهيد الفعلي لتأميم (ستارلينك) و(سبيس إكس)، فيجب أن تتحول إلى مؤسسة عامة، إذ لا ينبغي لنا أبداً ترك هذا القدر من النفوذ في يد شخص واحد».

وردّ ماسك بحدّة على رايش عبر منصة «إكس» في 25 أكتوبر، تعليقاً على مقطع فيديو لتصريحات الوزير الأسبق نشره المعلّق المحافظ كولين رغ، حيث كتب ماسك: «سرقة الشركات جريمة خطيرة.. السجن لرايش».

وتوقع رايش أيضاً أن يواجه ماسك رقابة متزايدة من الكونغرس إذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، قائلاً: «إنه يعلم أنه إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، فإن أحد الأمور التي سيفعلونها هو التركيز على إيلون ماسك. أعني أنه سيكون مستهدفاً بالفعل، وهو يدرك ذلك، وسيستخدم متابعيه البالغ عددهم 360 مليوناً أو 260 مليوناً على منصة (إكس) كدرع لحمايته من ذلك».

وتأتي تصريحات رايش في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر الحالي، ما قد يمنح الحزب سلطة أكبر للتحقيق في التعاملات التجارية لماسك مع الحكومة الفيدرالية. ورغم دعوة رايش للديمقراطيين للبدء في التمهيد لتأميم «سبيس إكس» و«ستارلينك»، فإنه أقرّ بأن مثل هذه الخطوة ستعتمد على عودة الحزب إلى البيت الأبيض.