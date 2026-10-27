هجوم إلكتروني على أنظمة برلمان إيطاليا يستهدف بريد ميلوني

قال مصدر في ‌مجلس النواب ​الإيطالي اليوم الثلاثاء إن حساب البريد الإلكتروني لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني كان من بين الحسابات التي استهدفت في هجوم إلكتروني على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجلس خلال الأيام ‌القليلة الماضية.

ولم يحدد المسؤول ما إذا كان ‌قد تم الوصول إلى البريد الإلكتروني ‌البرلماني لرئيسة الوزراء، ‌لكنه قال ‌إنه لا توجد حالة طوارئ أمنية ​معه تفعيل ‌جميع ​التدابير الوقائية اللازمة.

وأكد مكتب ميلوني أن بريدها الإلكتروني البرلماني مختلف عن ​ذلك المستخدم في الاتصالات الحكومية.

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف أيضا أعضاء آخرين في مجلس النواب ومؤسسات أخرى.