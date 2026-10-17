جلسة طارئة ‏ لـ "النواب" المصري غداً بعد طلب السيسي تفويضاً لدعم السعودية عسكرياً

أعلن مجلس النواب المصري، السبت، أنه تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا الرئيس المصري البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لتفويضه في أي تدخل تطلبه السعودية.

وقال السيسي خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية: "أدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنحنا تفويض لاتخاذ إجراء بالتدخل للدفاع عن السعودية إذا طُلب منا ذلك".

وأضاف: "هذا التحرك والدفاع يتطلب من البرلمان المصري تصديقاً، وأتمنى أن يعقد البرلمان جلسة طارئة للتصديق بهذا التفويض. أنا بتكلم مش عشان نهاجم أو نحارب بل نحن نسعى للدفاع فقط".

وأوضح السيسي: "نقف بقوة ودعم كامل لحماية أراضي الأشقاء في الخليج والدفاع عنها. مصر ستنفذ أي إجراء لحماية السعودية والدفاع عنها".

وتابع: "أوجه الشكر والتقدير للأشقاء في الخليج على مساندتهم لمصر بعد 2013".