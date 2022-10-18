زوجة الرئيس الأوكراني: نادراً ما يرى أطفاله بسبب الحرب

قالت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن ابنتها أولكساندرا البالغة من العمر 18 عاماً، وابنها كيريلو البالغ 9 أعوام، نادراً ما يريان والدهما، مشيرة الى أنهما يفتقدانه بسبب عمله من المكتب خلال الحرب.

وقالت زيلينسكا لصحيفة بيلد الألمانية: "علمت منذ البداية أنه لن يغادر كييف.. فإذا تم ترك دولة بدون قيادة خلال الحرب، فسيتم هزيمتها".

وأضافت أن زوجها تلقى الكثير من النصائح حسنة النية لمغادرة كييف عندما بدأت الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي، لكنه لم يغادر العاصمة الأوكرانية.

وأضافت: "كان ينظر لهذا الموقف على أنه نقطة تحول مهمة في المقاومة الأوكرانية للحرب. وتحاول القوات الخاصة الروسية الآن تعقبه واغتياله، ولكنني أحاول ألا أفكر في هذا الأمر"، بحسب قولها.