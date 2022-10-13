بايدن: قادر على إلحاق الهزيمة بترامب في الانتخابات مجدداً

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، لكنه أكد في الوقت نفسه اقتناعه بأنه قادر على «إلحاق الهزيمة» بسلفه دونالد ترامب مجدداً.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، فجر أمس «أعتقد أن بإمكاني إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب مجدداً».

وكان الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاماً يرد على سؤال عما إذا كان سيعلن عن ترشحه لولاية ثانية بعد انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، وما إذا كان ترامب سيشكل عاملاً في قراره.

وقال بايدن للصحافيين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مارس إنه سيسعده أن يكون ترامب خصماً له مرة أخرى.

ورداً على سؤال للشبكة نفسها حول ما يريد قوله للناخبين، الذين يعتبرون أنه لا يمكن إعادة انتخابه بسبب تقدمه في السن، قال بايدن «اذكر لي اسم رئيس في التاريخ الحديث أنجز ما أنجزته في العامين الأولين». وأضاف «قد لا يعجبك ما أنجزته، لكن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي تحبه».

وقال بايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ80: «السؤال هو: هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟ أعتقد أنني أستطيع القيام بهذه المهمة».

وأكد بايدن أنه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر «سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار» بشأن انتخابات 2024.

وتطرقت المقابلة نفسها إلى الحرب في أوكرانيا، وخفض إنتاج النفط.

وقلل بايدن، رداً على سؤال عن مخاوف بشأن الاقتصاد وسط توقعات نمو قاتمة، من احتمال ركود، لكنه اعترف بأنه إن حدث فسيكون «طفيفاً».

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه ليست لديه «أي نية» للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في إندونيسيا الشهر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماماً هذه الإمكانية، إذ قال إن «الأمر مرهون بالظروف».

وقال في المقابلة «أنظر، ليست لدي أي نية للقائه»، مضيفاً «لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين، وقال إنه يريد أن يتحدث معي، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف».