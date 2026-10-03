ترامب يبدأ حملة لدعم الجمهوريين مع اقتراب انتخابات الكونغرس

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حملة ​انتخابية مكثفة تستمر 32 يوماً بزيارة ولايتي تكساس وأوكلاهوما لدعم المرشحين ‌الجمهوريين، في ​وقت يواجه فيه حزبه معركة للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

ولدى بعض مرشحي الحزب الجمهوري شكوك بشأن مدى فائدة ظهور ترامب، وما إذا كان يفيد موقفهم أو يضر، لكنه يسعى إلى تصدر جهود الحزب في انتخابات التجديد النصفي، كما يعتزم المشاركة في حملات انتخابية لعدد من السباقات المتقاربة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في مدينة دورانت بولاية أوكلاهوما، أول من أمس: «تظاهروا بأنني أنا المرشح، من فضلكم». وأقيمت تجمعات ترامب في ‌مناطق تعد معاقل آمنة للجمهوريين، حيث بدأ جولته في مدينة دنتون بولاية تكساس قبل أن يتوجه إلى أوكلاهوما، في محاولة لحشد زخم قبل زيارة مناطق تشهد ‌سباقاً أكثر تنافسية. لكن زياراته إلى مناطق يغلب عليها التيار ‌المحافظ أثارت مخاوف لدى بعض مسؤولي الحزب بشأن عدد المقاعد التي ‌قد يخسرها الجمهوريون، وكذلك احتمال عدم ‌رغبة بعض المرشحين في الظهور إلى جانب زعيم حزبي تتراجع شعبيته.

وقال ترامب لدى وصوله إلى تكساس ​إن جولات الحملة ‌الانتخابية، التي تضمنت ​زيارة إلى ألاباما أمس، تأتي تعبيرا عن «الاحترام» للولايات التي دعمته في محاولاته الثلاث للوصول إلى البيت الأبيض.

وخلال خطاب استمر 55 دقيقة في مصنع بمدينة دنتون، قال ترامب إنه يكرس ​جهوده لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي. وأضاف «قلبي مع هذه المعركة أكثر من أي وقت مضى».

وفي وقت لاحق، عبر ترامب في دورانت عن قلقه إزاء أداء المرشحين الجمهوريين في بعض الولايات الرئيسة. وقال: «نشعر بالقلق بشأن ميشيغان، ونشعر بالقلق بشأن تكساس، ونشعر بالقلق بشأن عدد من الولايات الأخرى»، وحث أنصاره على تشجيع أصدقائهم في الولايات الأخرى على التصويت.

وكان ترامب، أبلغ مؤيديه خلال فعالية في البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، بأنه لم ينجح حتى الآن في الترويج لسجله الاقتصادي منذ ‌عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.

وأسهم استياء الناخبين من إدارته الاقتصاد في تغيير ​خريطة المنافسة الانتخابية، حيث بات محللون سياسيون يعتبرون بعض المقاعد الجمهورية الآمنة سابقاً مقاعد تنافسية في انتخابات نوفمبر. وقال ترامب في تكساس: «لدينا أفضل الأرقام التي حققها أي رئيس في تاريخ بلادنا، ومع ذلك لا أستطيع إيصال ​هذه الرسالة للناس».