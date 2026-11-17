قد يستفيد طرف غير متوقع من هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ألا وهو كوبا التي ألمح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إمكانية السيطرة عليها، إذ تقع على بعد 90 ميلاً فقط من ولاية فلوريدا التي تعد معقلاً سياسياً له.

وأقر ترامب ونائبه، جي دي فانس، بأن المشكلات المتعلقة بالسياسة الخارجية، لاسيما حرب إيران وتداعياتها الداخلية، كانت سبباً جزئياً في الأداء الضعيف للحزب، حيث تمكن الديمقراطيون من انتزاع أكثر من 400 مقعد على مستوى البلاد، بما في ذلك 17 مقعداً في الهيئة التشريعية لولاية فلوريدا، وحققوا الأغلبية في كلا مجلسي الكونغرس.

وتواجه كوبا هذا العام شكلاً من أشكال الحصار الأميركي المشدد وتهديدات بالتدخل العسكري، ويجري النظر إلى النتائج على أنها رفض شعبي للسياسة الخارجية الأميركية المتشددة بشكل عام.

وقال السفير الكوبي في الأمم المتحدة، إرنستو سوبرون غوزمان، في بيان اطلعت عليه مجلة «نيوزويك»: «وفقاً للمعلومات العامة، يبدو أن الناخبين في الولايات المتحدة كانوا غير راضين عن سياسات الحكومة ورفضوا نهجها الدولي».

وأضاف: «على أي حال، فإن العدوان الأميركي ضد كوبا عمل إجرامي لا مبرر له، ولا يخدم سوى المصالح الضيقة لجماعات سياسية ذات نفوذ».

حسم الملف

لكن ترامب بدا غير متأثر بالانتكاسة الانتخابية التي مُني بها حزبه، بل إنه أكد مجدداً موقفه بشأن كوبا في تصريحاته الأخيرة، مشيراً إلى أنه «سيدرس بالتأكيد» استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف قبل انتهاء ولايته في يناير 2029.

وقال ترامب في مقابلة إذاعية: «أريد حسم ملف كوبا قبل رحيلي، ولدينا شخص كفء وموهوب للغاية لهذا الملف وهو وزير الخارجية ماركو روبيو»، وأضاف: «روبيو الذي ينحدر والده من كوبا سيكون سعيداً بالقيام بذلك».

وتابع ترامب: «نحن نراقب الوضع عن كثب، حيث تسير الأمور بصورة سيئة للغاية، فكوبا في جوهرها دولة فاشلة أو كيان فاشل، أو أياً كان المسمى الذي تطلقه عليها».

شحنات الوقود

من جانبها، ترى الحكومة الكوبية أن التدهور الواضح في الأوضاع في جميع أنحاء البلاد ناجم عن قرار الولايات المتحدة تقييد شحنات الوقود الأجنبية المتجهة إلى الجزيرة التي تعتمد على استيراد النفط، ويبلغ عدد سكانها أكثر من تسعة ملايين نسمة.

ويرى المسؤولون الكوبيون أن هذا الإجراء الذي تم اتخاذه بعد أسابيع قليلة من عملية عسكرية أميركية استهدفت حليف كوبا الرئيس في قطاع الطاقة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ليس سوى خطوة جديدة في حملة العقوبات طويلة الأمد.

وفي المقابل، تقول وجهة نظر البيت الأبيض، إن معاناة الجزيرة ترجع إلى نظام حكم عفا عليه الزمن، وغير فعال، يمنح الأولوية في توفير الموارد للنخبة الحاكمة.

وزعم مسؤولون أميركيون أن الحكومة الكوبية تواطأت في مساعدة أبرز خصوم واشنطن، إضافة إلى منظمات مصنفة إرهابية، رغم أنهم لم يقدموا أدلة تدعم هذا الادعاء الأخير.

نهج أكثر صرامة

وبدأت مهمة ترامب تجاه كوبا قبل نحو عقد من الزمن، فبعد عام تقريباً من الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للجزيرة، والتي بدا أنها تكرس تقارباً غير مسبوق في العلاقات، أعلن ترامب تراجعه عن معظم سياسات التطبيع، متبنياً نهجاً أكثر صرامة.

وأعاد ترامب في واحدة من الخطوات لإدارته الأولى، إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظل هذا التصنيف قائماً طوال فترة رئاسة جو بايدن، ولم يواجه تحدياً إلا في الأسبوع الأخير قبل مغادرة بايدن منصبه، ليتم إقراره مجدداً فور عودة ترامب، ويجد ترامب نفسه مرة أخرى في سباق مع الزمن هذه الأيام.

وقال الأستاذ في كلية وايزمان الأميركية، ثيودور هينكن، لمجلة «نيوزويك»: «من المؤكد أن هافانا تشعر بجرأة أكبر لرؤيتها ترامب في موقف أضعف، خصوصاً أن اهتمامه سيكون منصباً بالكامل على التعامل مع إيران وأوكرانيا، إلى جانب سلسلة من المعارك الداخلية مع الديمقراطيين، لذا ستصبح كوبا أولوية أقل أهمية بالنسبة له».

وأضاف هينكن المتخصص في الشؤون الكوبية: «مع ذلك يسعى ترامب الذي تتسم قراراته دائماً بعدم القدرة على التنبؤ، إلى تحقيق (نصر) سهل من خلال القيام بعمل عسكري ضد القيادة الكوبية، على غرار ما حدث في فنزويلا مع مادورو، ففي ظل وجود ترامب ووزير خارجيته روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، كل الاحتمالات واردة».

الفترة الخاصة

وحتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ثبت أن التوقعات السابقة بانهيار كوبا كانت سابقة لأوانها، ففي تسعينات القرن الماضي، وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي الداعم الرئيس لكوبا، شهدت الجزيرة ما سمي بـ«الفترة الخاصة»، التي دفعت نحو إعادة هيكلة شاملة لنموذجها الاقتصادي، وهي تمر اليوم بمرحلة تحول أخرى تتيح مساحة أكبر للنشاط التجاري الخاص، حيث ظهرت حلول جديدة هذه الأيام، منها الألواح الشمسية التي تأتي من الصين، إضافة إلى شحنات وقود تصل، في مفارقة لافتة، من الولايات المتحدة بشكل هادئ.

ورغم أن كوبا لا تمتلك الموارد الطبيعية أو المزايا الجغرافية أو القوة العسكرية التقليدية، فإن قيادة الجزيرة نجحت في ترسيخ حالة من الوحدة داخل الحزب الحاكم.

طوق نجاة

ويقول المؤرخ في شؤون أميركا اللاتينية، من جامعة ويسكونسن - مادسون المتخصص في الشؤون الكوبية، أندريس سيباستيان بيرتيرا: «لقد كانت إدارة ترامب بمثابة طوق نجاة لوحدة النظام، فسياسة واشنطن تجاه كوبا صاغها ويديرها ماركو روبيو، وهو أميركي من أصول كوبية، وتعد المسألة بالنسبة إليه شخصية للغاية، وإذا ما سقطت الحكومة الكوبية، فإن ذلك سيحمل تداعيات سلبية واضحة على العديد من الكوادر العسكرية والاستخباراتية والإدارية».

ويضيف: «إنهم ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم مدافعين عن بلادهم وسيادتها في مواجهة جار معتدٍ، فهم يرون في الاستسلام كارثة تهدد هويتهم وبلادهم ومصيرهم ومصير عائلاتهم».

وبخلاف فنزويلا، حيث أقر ترامب بأنه أجرى اتصالات مع نائبة مادورو، ديلسي رودريغيز (التي تشغل الآن منصب الرئيس بالإنابة)، قبيل اعتقال مادورو، يرى بيرتيرا أنه لم تنجح أي درجة من الضغوط في إحداث انقسامات داخل النخبة، وهي الانقسامات الضرورية لإحداث تغيير في كوبا على غرار ما كان مخططاً له في فنزويلا.

وقال: «هذا الأمر لا يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر بالنسبة للبيت الأبيض، حيث إن أي تدخل إضافي في كوبا من شأنه أن يضاعف مسؤولية ترامب ويزيد احتمالية تراجع شعبيته إذا ما تحول الأمر إلى مستنقع، على غرار ما حدث في إيران».

فرصة

وفي الوقت ذاته، أشار الأستاذ في كلية وايزمان الأميركية، ثيودور هينكن، إلى أن للمجتمع الدولي دوراً في هذه القضية، فدول منطقة أميركا اللاتينية التي تواجه هي الأخرى حملات ضغط أميركية تماشياً مع «مبدأ مونرو» الذي يركز عليه ترامب في نصف الكرة الغربي، قد ترى في تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأميركية فرصة للمقاومة والرد.

وأضاف هينكن: «في ظل ضعف موقف ترامب قد تجد دول متعاطفة مع القيادة الكوبية، مثل البرازيل والمكسيك، في ذلك دافعاً لتقديم المساعدة، وتحدي ترامب والحصار النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة».

ويرى أن انتظار انقشاع هذه العاصفة قد يكون أقصى ما تأمله القيادة في هافانا، مستبعداً وجود بدائل واقعية أخرى.

وقال هينكن: «أفضل ما يمكنهم فعله هو المبادرة بفتح الاقتصاد والنظام السياسي من تلقاء أنفسهم، لكن هذا أشبه بانتظار تساقط الثلوج في هافانا». عن «نيوزويك»

• ترامب بدا غير متأثر بهزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس، بل إنه أكد مجدداً موقفه بشأن كوبا.

• مع ضعف موقف ترامب، قد تجد دول متعاطفة مع كوبا دافعاً للمساعدة، وتحدي الحصار النفطي الذي تفرضه واشنطن.