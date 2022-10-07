بوتين: روسيا تتوقع زيادة ضغوط العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن الطلب الاستهلاكي في البلاد لايزال ضعيفاً، وإنه يتوقع تكثيف ضغوط العقوبات على الاقتصاد الروسي، وذلك في تصريحات بثها التلفزيون من اجتماع له مع مسؤولين حكوميين.

وأضاف الرئيس الروسي أنه بعد أربعة أشهر من التراجع في الإنتاج الصناعي، عادت روسيا لمستويات العام الماضي، حيث تتعافى صناعة السيارات وإنتاج المعادن بشكل تدريجي.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أمس، بأن الزراعة نمت بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى أغسطس.

ومازال طلب المستهلكين ضعيفاً، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بالقيمة الحقيقية في يوليو وأغسطس، وساء الوضع أكثر في سبتمبر.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الأسبوع الأخير من سبتمبر بالقيمة الاسمية. وتباطأ التضخم السنوي إلى 13.5% الأسبوع الماضي.

ومازالت الصناعات الروسية المتجهة للتصدير تحت ضغوط.