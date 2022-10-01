اتهام روسيا باختطاف رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية

اتهمت هيئة الطاقة النووية في أوكرانيا القوات الروسية، اليوم السبت، باختطاف ايهور موراشوف، مدير عام محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال بيترو كوتين، رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنرجواتوم، إنه جرى اعتقال مدير عام المحطة عندما كان في سيارته بالموقع، وحمل معصوب العينين إلى موقع غير معلوم.

وكتب كوتين عبر تطبيق تليغرام: «لا توجد معلومات عن مصيره»، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة بالإفراج عنه.

وقال كوتين إن موسكو تهدد سلامة أكبر محطة نووية في أوروبا وتروع طاقمها الأوكراني الواقع تحت سيطرة القيادات العسكرية الروسية المحلية.