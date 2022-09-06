لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون برئاسة المملكة العربية السعودية تطالب منصة نتفلكس "Netflix” بإزالة المحتوى المخالف

عقدت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون برئاسة المملكة العربية السعودية- دولة الرئاسة- وبمشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعا لمناقشة ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفلكس "Netflix" ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وقد صدر البيان التالي:

نظراً لما لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفلكس "Netflix" ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية وبناءً عليه تم التواصل مع منصة نتفلكس "Netflix" لإزالة هذا المحتوى بما فيها الموجهة للأطفال والالتزام بالأنظمة.