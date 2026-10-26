«ميرة وخالد وزايد».. مسلسل بالذكاء الاصطناعي يشغل مواقع التواصل الاجتماعي!

في تجربة جديدة تمزج بين التكنولوجيا والدراما، يلفت مسلسل «ميرة وخالد وزايد» الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تجاوزت مشاهداته 4.3 ملايين مشاهدة على منصة «تيك توك»، مستفيداً من أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الشخصيات والمشاهد.

وبدلاً من الاعتماد على الكاميرات ومواقع التصوير والممثلين الحقيقيين، يعتمد هذا النوع من الإنتاج على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد شخصيات رقمية ومشاهد درامية، تتيح تقديم القصص بأساليب مختلفة عن الإنتاج التلفزيوني التقليدي.

ولم تقتصر تجربة صانعة المسلسل على إنتاج الحلقات، بل امتدت إلى دمج الإعلانات ضمن أحداث القصة، في نموذج يجمع بين الترفيه والتسويق، ويفتح المجال أمام أشكال جديدة من توظيف المحتوى الدرامي رقمياً.

كما تجاوز تفاعل الجمهور حدود مشاهدة الحلقات، إذ بدأ المستخدمون بابتكار مشاهد ومواقف جديدة لشخصيات المسلسل، في مؤشر على تنامي المشاركة الجماهيرية في تطوير المحتوى الرقمي والتفاعل مع شخصياته.

وتطرح هذه التجربة تساؤلات حول مستقبل صناعة الدراما، في ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على تغيير أساليب الإنتاج وفتح آفاق جديدة أمام صناع المحتوى.

فهل تنافس مسلسلات الذكاء الاصطناعي الأعمال الدرامية التقليدية في المستقبل، أم يظل حضور الممثلين الحقيقيين عنصراً أساسياً في نجاحها؟