ما وراء فنجان القهوة.. تغييرات مذهلة تطال الأمعاء والدماغ

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» أن الانتظام في تناول القهوة قد يُحدث تغييرات ملحوظة في تركيبة ميكروبيوم الأمعاء، بما ينعكس على محور الأمعاء والدماغ، وهو نظام تفاعلي معقد يربط بين البكتيريا المعوية ووظائف الدماغ والصحة النفسية والجسدية.

وشملت الدراسة 62 شخصاً بالغاً، خضعوا لتجربة امتدت عبر مراحل متعددة، بدأت برصد استهلاكهم المعتاد للقهوة، ثم التوقف عن تناولها لمدة أسبوعين، قبل إعادة إدخالها إلى نظامهم الغذائي بصورة مضبوطة، إما بالقهوة المحتوية على الكافيين أو بنظيرتها منزوعة الكافيين، وفقاً لما أورده موقع «هيلث».

وأظهرت النتائج أن الأشخاص المعتادين على شرب القهوة يمتلكون تركيبة ميكروبية معوية تختلف عن غير المستهلكين لها، مع ارتفاع وفرة أنواع معينة من البكتيريا. لكن هذه الأنماط شهدت تغيرات خلال فترة الامتناع عن القهوة، إذ تراجعت بعض السلالات البكتيرية وظهرت أخرى كانت أقل انتشاراً، قبل أن تستعيد السلالات المرتبطة باستهلاك القهوة حضورها مجدداً عقب استئناف تناولها.

مركبات نباتية وراء التأثير

ولفت الباحثون إلى أن تأثير القهوة في الميكروبيوم لم يكن مرتبطاً بالكافيين وحده، إذ ظهرت التغيرات ذاتها لدى المشاركين الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين.

ويرجح الباحثون أن المركبات النباتية، وعلى رأسها الأحماض الفينولية، تؤدي دوراً رئيسياً في هذه التأثيرات، من خلال تفاعلها مع البكتيريا المعوية وتحفيز إنتاج مركبات كيميائية قد تؤثر في وظائف الجسم، بما يشمل الهضم والإشارات العصبية والاستجابات الالتهابية.

كما رصدت الدراسة انخفاضاً في بعض مؤشرات الالتهاب لدى المشاركين خلال فترة استهلاك القهوة، مقابل ارتفاعها أثناء التوقف عنها لمدة أسبوعين، قبل أن تعود إلى التحسن مع استئناف تناول القهوة، سواء المحتوية على الكافيين أو الخالية منه.

تأثيرات تمتد إلى السلوك والحالة النفسية

ولم تقتصر النتائج على التغيرات المعوية والالتهابية، بل امتدت إلى بعض الجوانب السلوكية والنفسية، إذ لاحظ الباحثون اختلافات في مستويات الاندفاع والانفعال لدى المشاركين، تراجعت خلال فترة الامتناع عن القهوة.

كما كشفت مرحلة إعادة إدخال القهوة عن نتائج مختلفة بحسب نوعها:

ـ القهوة المحتوية على الكافيين: ارتبط تناولها بانخفاض مستويات القلق وبعض مؤشرات هرمونات التوتر، وهي نتيجة تتحدى الاعتقاد الشائع بأن الكافيين يؤدي بالضرورة إلى زيادة التوتر والقلق.

ـ القهوة منزوعة الكافيين: ارتبطت بتحسن جودة النوم وأداء الذاكرة، إلى جانب انخفاض الأخطاء التي ارتكبها المشاركون أثناء أداء مهام التعلم.

القهوة وتأثيراتها المتعددة

وتشير نتائج الدراسة إلى أن تأثير القهوة يتجاوز دورها المعروف بوصفها مشروباً منبهاً، إذ قد تسهم مكوناتها المختلفة في إحداث تغيرات متداخلة تشمل الميكروبيوم المعوي والالتهابات وبعض الوظائف الإدراكية والنفسية.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تسلط الضوء على أهمية محور الأمعاء والدماغ في فهم العلاقة بين النظام الغذائي والصحة، وتفتح المجال أمام مزيد من الأبحاث لفهم الآليات التي تربط استهلاك القهوة بالتغيرات البيولوجية والسلوكية.