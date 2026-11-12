المليارات خلف الشاشات.. كيف صنعت ألعاب الفيديو إمبراطوريات مالية؟

لم تعد ألعاب الفيديو مجرد وسيلة لقضاء الوقت، بل تحولت إلى صناعة عالمية تدرّ مليارات الدولارات، وتصنع نجاحات تتجاوز حدود الشاشات.

فمن GTA 6 إلى Minecraft وFortnite، كيف تحولت تجارب اللعب إلى علامات تجارية عالمية وإمبراطوريات مالية؟

GTA 6.. مليار دولار قبل الإطلاق

قبل إطلاقها المرتقب في 19 نوفمبر 2026، تجاوزت الإيرادات التقديرية لطلبات GTA 6 الرقمية المسبقة مليار دولار، وفق تقديرات شركة «سينسور تاور»، المتخصصة في تحليل بيانات الأسواق الرقمية.

ويظل هذا الرقم تقديراً بحثياً للطلبات المسبقة، وليس مبيعات رسمية معلنة من شركة «تيك-تو إنتراكتيف»، الشركة الأم لـ«روكستار غيمز».

Minecraft.. البساطة تصنع ثروة

لم تحتج Minecraft إلى رسومات واقعية أو قصة معقدة لتصبح ظاهرة عالمية؛ إذ أسهمت فكرتها القائمة على البناء والاستكشاف وحرية ابتكار العوالم في انتشارها الواسع.

وفي أكتوبر 2023، أعلنت شركة «موجانغ» تجاوز مبيعات اللعبة 300 مليون نسخة حول العالم، لتصبح أول لعبة منفردة تحقق هذا الإنجاز، وفق الموقع الرسمي للعبة.

Fortnite.. اللعب المجاني يدرّ الأرباح

اعتمدت Fortnite نموذج اللعب المجاني، الذي يتيح للاعبين خوض أطوار رئيسية دون مقابل، فيما تحقق إيراداتها من المشتريات الاختيارية داخل اللعبة، مثل الأزياء والعناصر التجميلية والعملات الافتراضية وتذكرة المعركة الموسمية.

ووفقاً لشركة «إيبيك غايمز»، يمكن للاعبين الاستمتاع بطورَي Battle Royale وCreative دون شراء محتوى إضافي، بينما يتطلب طور Save the World شراء إمكانية الوصول إليه.

سوق بمئات المليارات

خلف هذه النجاحات يقف سوق عالمي ضخم، لم يعد يقتصر على بيع الألعاب، بل يمتد إلى الاشتراكات والمشتريات الرقمية وألعاب الهواتف والمنصات الإلكترونية.

ووفقاً لأحدث توقعات شركة «نيوزو»، الواردة في تقريرها لسوق الألعاب العالمي لعام 2026، يُتوقع أن تبلغ إيرادات سوق الألعاب العالمي نحو 213.9 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 6.1%، فيما يُتوقع أن يصل عدد اللاعبين حول العالم إلى نحو 3.7 مليار لاعب، بزيادة سنوية تبلغ 4.4%.