إطلاق منصة تجمع قيادات الأعمال والخبراء خلال «دافوس 2027»

يجمع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أكثر من 3000 من قادة الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلام والفنون، ويُعد من أبرز التجمعات العالمية لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والتحولات المستقبلية.

ويُعقد الاجتماع خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2027، بمشاركة قادة من مختلف أنحاء العالم. ومن المقرر أن يشهد إطلاق منصة مشتركة تجمع قيادات الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل الأعمال والاستثمار والاقتصاد العالمي، بالتعاون بين بنك «جي إف إتش» و«فوربس الشرق الأوسط».

وتقام المنصة في جناح «جي إف إتش»، ويتضمن برنامجها لقاءات وجلسات حوارية ومقابلات مع قيادات تنفيذية، تتناول موضوعات الاستثمار والخدمات المالية والتحولات الاقتصادية والعقارات والاستثمارات البديلة والابتكار وفرص النمو المستقبلية.

وجاء الإعلان عن التعاون عقب توقيع اتفاقية بين الجانبين في المقر الرئيسي لبنك «جي إف إتش» في المنامة، وقّعتها عن البنك رئيس قسم العلاقات المؤسسية، سحر قناطي، وعن «فوربس الشرق الأوسط» الرئيس التنفيذي ورئيسة التحرير، خلود العميان.

وبموجب الاتفاقية، تتولى «فوربس الشرق الأوسط» إعداد المحتوى وتنسيق البرنامج المصاحب للمنصة، بما يشمل تنظيم الجلسات الحوارية وتنسيق مشاركة المتحدثين وإدارة النقاشات وإجراء مقابلات مع قيادات البنك وضيوفه.

كما يتعاون الطرفان في إنتاج محتوى مرئي ورقمي ونشره عبر منصات «فوربس الشرق الأوسط»، بهدف إتاحة النقاشات لجمهور أوسع على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت رئيس قسم العلاقات المؤسسية في بنك «جي إف إتش»، سحر قناطي، إن التعاون يستهدف إقامة منصة تجمع قيادات الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل الأعمال والاستثمار والاقتصاد العالمي.

وأضافت أن الجناح المشترك سيوفر مساحة للتواصل وتبادل الآراء وبحث فرص التعاون بين قيادات البنك وشركائه وضيوفه، بالاستفادة من شبكة «فوربس الشرق الأوسط» وخبراتها في إعداد المحتوى وتنظيم الحوارات.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، خلود العميان، إن التعاون يتيح ربط قيادات الأعمال في المنطقة بنظرائهم عالمياً، ونقل وجهات نظر المنطقة إلى النقاشات التي يشهدها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضافت أن الجانبين يستهدفان تقديم حوارات يتواصل أثرها بعد انتهاء الفعالية، من خلال نشر محتواها وإتاحته لجمهور إقليمي ودولي.

في سياق متصل، تنطلق الثلاثاء، 13 أكتوبر الجاري، الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، وتستضيفها الدولة في مدينة جميرا بدبي خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وتشهد الاجتماعات مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 90 دولة، بينهم وزراء ومسؤولون وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والرياضية والثقافية.

وتناقش الاجتماعات التحولات والتحديات والفرص المرتبطة بالتنمية والاقتصاد والتكنولوجيا والمجتمع والاستدامة، على أن تسهم مخرجاتها في صياغة أجندة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2027.